大陸新一輪疫情，謠言不斷，北京謠傳中央美院教授偕妻閏密出遊，警方已找到涉事女子，予以刑事強制處分。湖南武漢則傳出有「海王」（大陸網路語，意指渣男）帶疫到處約會；河南鄭州也有把列為確診者密切接觸者的護理師10多天前參加的婚宴，繪聲繪影形容成群聚感染，公安員警已一一追查謠言源頭。

北京市公安局西城分局「平安北京西城」官方微博7日凌晨發布通報，針對網傳「某高校教授攜妻子閨密去三亞旅遊確診新冠肺炎」，被影射出軌的中央美院教授出面闢謠，受到謠言嚴重影響已報警情況，警方依法開展調查，將涉嫌編造虛假資訊的葛Ｘ飛（女，39歲）抓獲。

經查，葛女將多條無關內容拼湊編造了「據說（中央）美院老師和老婆閨密去三亞，現在閨密老婆也被隔離」的不實資訊，並通過微信群傳播擴散，嚴重擾亂社會秩序。目前，葛女被西城公安分局依法採取刑事強制措施，案件正在進一步工作中。

此外，湖北武漢2日公布7例關聯淮安病例的活動軌跡時，列出確診唐姓男子7月27日足跡時，發現唐某在2天時間，跑遍武漢三鎮，網傳他還約見「前女友」和「現女友」。不料，該事件5日進一步發酵，唐某被網友戲稱為「武漢海王」，此話題登上微博熱搜。

當天下午5時許，網傳唐某「現女友」的雙姓女子發布微博回應稱，她與唐某只是普通朋友，當天只是見了一面。沒想到竟肉搜，不斷收到電話、簡訊騷擾，還編派她另有男友在當地常青園，逼得她不得不報警處理，同時找媒體出面闢謠，強調要起訴造謠者。

再者，新冠肺炎疫情應急處置聯合指揮部6日晚間為一名染疫護理師被謠傳出席「800人婚宴」引起恐慌澄清，指網傳誇大其辭，強調該護理師雖然參加婚宴，但是在確診前11天，日期已超過法定範圍，人數也沒那麼多。

經查，這名護理師是7月20日參加有402名客人、60名工作人員婚宴，7月31日確診，相距11天。按照大陸《國家新冠肺炎診療方案》規定，確診病例發病前2天、即7月29日以來的接觸者，可判定為密接者和次密接者。參考外省市向前延長4天做法，鄭州市向前延長5天、即把7月26日以來與她的接觸者定為密接者、次密接者。因此，婚宴當天和她同桌者、近桌者，按規定不能判定為密接者和次密接者，更別說整個大廳人員。