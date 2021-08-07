多處雨水宣洩不及造成淹水。(取自顏寬恒臉書)

受到熱帶性低氣壓及西南氣流影響，西半部雨勢不斷。前立委顏寬恒昨(6日)在臉書指出，近日的大雨，導致多處雨水宣洩不及造成淹水，也收到烏日區成功社區的鄉親和里長陳情，表示家中淹大水，也趕緊於第一時間聯繫水利局，同時趕往現場了解狀況。

顏寬恒表示，烏日是台中易淹水地區，他在任時，從行政院六年六百億治水防洪預算中，爭取了至少四十四億元的經費回來烏日，針對流經烏日的八條河川全部進行整治，有效地改善烏日地區烏溪、大里溪、貓羅溪、筏子溪、麻園頭溪、旱溪等鄰近區域的淹水問題。

顏寬恒透露，但近日的大雨，導致多處雨水宣洩不及造成淹水，也收到烏日成功社區的鄉親和里長陳情，表示家中淹大水，而且只要強降雨就淹水，傢俱已經來來回回搬了好多次，收到消息後第一時間聯繫水利局，同時趕往現場了解狀況。

經過勘查後，顏寬恒說，是因為老舊的下水道遭到強降雨沖刷毀損，目前緊急應變措施是調派大型抽水機，只要豪雨特報或颱風就立刻進駐；並調度沙包堆置簡易蓄洪池。

顏寬恒表示，等待此次颱風過境後，請水利局研議野溪整治規劃山區大雨洪水導入成功大排。此篇貼文曝光後，已有近9000名網友按讚，不少人都紛紛留言表示，「辛苦了！加油」、「台中海線選區就是需要你熱心助人參與地方事務」、「令人感動」。