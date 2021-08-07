劉增應上午到災區勘災。（連江縣政府提供）

盧碧颱風雖減弱為熱帶性低氣壓，但強降雨為馬祖地區帶來大量雨勢，北竿塘岐村地勢低窪，今（7）日清晨因排水不及，中正路與復興路口大淹水，部份家戶遭大水入侵，淹水深度近50公分，附近至少有近20戶人家受災嚴重。

據了解，竿芹壁中山國中運動場下方發生土石流，土石沖刷進入停車場，造成多部車輛泡水受損；橋仔也發生土石流，部份房舍、路段受損。北竿鄉公所、警消等進行災後疏通工作，並監控後續土石崩落紅色警戒。

連江縣長劉增應、副縣長王忠銘上午前往南竿、北竿勘災，表示縣府比照颱風等級，成立一級開設水災害應變中心，人員進駐及即時掌握各地災損，呼籲軍民減少外出。

據統計，南竿津沙積水土石入村，津板路鐵堡往津沙方向無法通行，珠螺村砂石坍方、山隴、清水廣場積水、聚英路往滿斗路段、福澳商會前、三槍堡往清水路段路樹倒塌、砂石坍方，部分已封鎖。

北竿部分包括塘后道、橋仔至芹壁路段，成功坡路段暫時封閉，芹壁自來水管路斷裂，目前停水。