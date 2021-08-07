30歲楊姓男子與另5名男同夥組成詐騙集團，在網上抓取1名甜心空姐的美照，在臉書、IG及LINE上設立帳號，亂槍打鳥結識網友，眾男輪流假扮正妹與被害人聊天，接著就有「疫情我被困在香港」、「生病這裡醫藥費好貴」等理由，要對方匯錢應急，1年內陸續有4人上當受騙，匯出160萬給楊嫌集團。

北市刑大偵二隊經循線追查，1日前往犯嫌台中的據點逮人，另查扣電腦主機、存褶等證物，被害人獲知這陣子跟他們聊天的空姐，竟然全都是男的，無不黯然心碎，警方訊後依詐欺罪將眾嫌法辦。

警方日前接獲被害人報案，指稱在網路認識某知名航空公司的空姐，經聊天後產生曖昧，對方表示沒有男友，又因疫情關係作息大亂，單身1人飛來飛去常常覺得寂寞，引發被害人想要「保護」她的念頭。

雙方關係加深後，空姐開始以各種名目借錢，像是滯留香港、生病缺錢，甚至還有人在外國帳戶無法使用，要被害人先將帳戶借給「她」，之後就有一筆現金轉入，網友再依「空姐」指示匯到其他地方。

有被害人依言操作後，不久竟接到警方通知，指他帳戶因涉詐騙案，現已被凍結，詢問正妹發現已遭封鎖，這才驚覺被騙，另有1名男子因對空姐心動，陸續匯近50萬給對方，最後也是發現被騙。

警方經循線追查，日前前往台中逮捕楊嫌等6人，發現眾嫌平時流輪排班，和超過20名網友聊天搞曖昧，現已確定有4人被騙，金額接近160餘萬元，警訊後依詐欺及洗錢防制法將眾嫌送辦。