疑土石滑落 高鐵苗栗至台中列車目前仍停止 12:192021/08/07 中時 陳育賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵苗栗路段7日上午近10時，有外物入侵偵測警告，高鐵立即派員前往處理，之後也有民眾發現高鐵苗栗路段有邊坡土石滑落情形。（民眾提供／陳育賢苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高鐵在今天上午9點53分首次發出入侵偵測告警，之後再於11點54分發出苗栗路段入侵偵測告警影響的通知，目前是苗栗至台中區間停止運行，部分列車延誤。（民眾提供／陳育賢苗栗傳真） 高鐵7日上午連續兩次發出有外物入侵偵測警告。（摘自高鐵網站／陳育賢苗栗傳真） 高鐵苗栗路段7日上午近10時，有外物入侵偵測警告，高鐵立即派員前往處理，之後也有民眾發現高鐵苗栗路段有邊坡土石滑落情形，不知與該外物入侵是否屬同一事件，而高鐵因入侵問題也造南港至台中列車受影響。 高鐵在今天上午9點53分首次發出入侵偵測告警，之後再於11點54分發出苗栗路段入侵偵測告警影響的通知，目前是苗栗至台中區間停止運行，部分列車延誤。 高鐵軌道遭土石入侵 網曝邊坡照：幸好有偵測到 高鐵台中站土開案 廣三勝出 #苗栗 #高鐵 #入侵 #偵測 #路段 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高鐵站設在哪 林姿妙：只要在宜蘭都可 04:102021/08/07 地方新聞 西藏高鐵運兵 引發印度擔憂 04:102021/08/07 焦點新聞 引頸期盼彰化東彰路南段動土了！北中南全線可望2024年底前通車 13:422021/08/05 寶島 多縣市已達豪雨等級 氣象局：高雄山區已達超大豪雨 09:022021/08/07 生活 桃源暴雨狂炸車子被困泥濘中 員警助脫困 11:022021/08/07 社會 彰化東彰路南段動土 全線2024年通車 04:102021/08/06 地方新聞 環時一報導令印度高度關注 印中邊界軍事平衡或被打破 11:202021/08/06 兩岸 雨下太多了 阿里山公路今晚10點起全線預警性封閉 18:162021/08/06 生活 雨彈襲高雄 桃源區聯外道路阻斷成孤島 09:272021/08/07 生活 私立教養院虐死院生案 監委申請自動調查 11:422021/08/06 政治 盧碧「回馬槍」侵台機率大增 恐海陸警齊發 時間點曝光 06:022021/08/06 生活 生活熱門新聞 百萬AZ族有福了 70萬人優先混打BNT、莫德納 - 生活 原盧碧登陸竹苗 今下午出海！全台豪雨續炸 - 生活 邊坡坍塌太嚴重 高鐵宣布苗栗台中間停駛 - 生活 歷史現驚人巧合 62年前、12年前都發生八月水災 - 生活 疫苗混打太晚來 醫嘆：最後只爽到二類官員 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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