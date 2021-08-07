高鐵在今天上午9點53分首次發出入侵偵測告警，之後再於11點54分發出苗栗路段入侵偵測告警影響的通知，目前是苗栗至台中區間停止運行，部分列車延誤。（民眾提供／陳育賢苗栗傳真）

高鐵7日上午連續兩次發出有外物入侵偵測警告。（摘自高鐵網站／陳育賢苗栗傳真）

高鐵苗栗路段7日上午近10時，有外物入侵偵測警告，高鐵立即派員前往處理，之後也有民眾發現高鐵苗栗路段有邊坡土石滑落情形，不知與該外物入侵是否屬同一事件，而高鐵因入侵問題也造南港至台中列車受影響。

高鐵在今天上午9點53分首次發出入侵偵測告警，之後再於11點54分發出苗栗路段入侵偵測告警影響的通知，目前是苗栗至台中區間停止運行，部分列車延誤。