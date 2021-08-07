南部地區天氣持續不穩定，多處出現淹水災情，高雄更在6天內出現5起道路塌陷，引起各界關注。前高雄市副市長李四川透露，有一位高雄市的議員打電話給他，指沿海路一帶去年完工的道路，在近日大雨的轟炸下未傳出災情，想要向他說聲謝謝，不過李四川認為，應該要感謝的是高雄市政府工務局養工處的同仁。

李四川今(7日)在臉書上表示，自己昨天接到一名高雄市議員的電話，該議員表示，他每天開車經過沿海路，但看到這幾天的豪大雨，雖然大卡車一樣往來，一年前完工的道路仍然完整無坑洞，所以想到李四川，就打個電話想說聲謝謝。

李四川認為，其實往來沿海路的市民，該感謝的是市府工務局養工處的同事，因為他們的辛勞，才解決沿海路遇雨路面坑洞問題。同時他也提醒大家，「這幾天又有豪大雨，請大家做好防汛工作，出外開車小心」。

高雄市議員邱于軒也留言回應李四川，「川伯，有空來看看我們，給點意見！工務局的同仁都私下說，跟您合作，才知道什麼叫做公務員的尊嚴和專業」，台北市議員王鴻薇則留言，「可惜李副市長没能在高雄貢獻久一點。現在的官只會威脅殺你的頭」。

此外，高雄市長陳其邁6日晚間在臉書上傳多張視察抽水站的照片，表示高雄市豪雨應變中心提升為二級開設，也已加強各抽水站操作整備，確保功能正常。