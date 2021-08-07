受大雨沖刷影響，高鐵苗栗路段邊坡滑動範圍擴大，台灣高鐵緊急宣布，今暫停苗栗台中區間雙向運轉，將提供巴士接駁，造成旅客不便敬請見諒。

高鐵公司宣布，南下列車自12:00起僅行駛至苗栗站，旅客若有繼續南下行程，可搭乘接駁巴士至台中站轉乘高鐵列車。

北上列車自12:15起僅行駛至台中站，旅客若有繼續北上行程，可搭乘接駁巴士至苗栗站轉乘高鐵列車。

由於防疫期間高鐵實施全車對號座，旅客換乘列車無法安排原座位，建議儘速調整行程；若有退換票需求免收手續費。