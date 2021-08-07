東京奧運會皮划艇靜水女子500米雙人划艇決賽中，中國選手徐詩曉/孫夢雅奪得冠軍。（新華社）

東京奧運中國代表團7日在皮划艇靜水女子500米雙人划艇決賽中，徐詩曉／孫夢雅組合以1分55秒495成績打破奧運紀錄，拿下金牌，在此次東奧賽艇與皮划艇賽，大陸隊已拿下1金1銀2銅。這也是奧運與中國運動史上第一面女子雙人划艇金牌。

澎湃新聞報導，此前預賽時，徐詩曉／孫夢雅就取得了小組第一的好成績，當時的1分57秒87也打破奧運紀錄。

徐詩曉來自江西鉛山，2013年，當時21歲的她選擇從水上運動退役，原因是女子划艇在國際範圍內一直是「邊緣運動」，前景並不明朗。當時徐詩曉也僅擁有大陸全運會榮譽。

2007年，徐詩曉在大陸全運會獲得女子划艇2000米金牌時，奧運冠軍楊文軍的教練彭浩說：「這個隊員是我帶過的運動員裡意志品質最好的一個，有這樣的意志力，她幹什麼都不會差。」

彭浩教練的話一點沒錯──《江西日報》報導，退役後的幾年打拚，徐詩曉實現了從優秀選手向企業高層的華麗轉身，成為南昌市一家知名企業的人事經理。

但在2017年，國際奧會將女子划艇列入東京奧運比賽項目──相較里約奧運，在靜水項目中增設了200米單人划艇和500米雙人划艇，激流迴旋項目增設了單人划艇。

於是江西省水上運動管理中心想到了徐詩曉。「（大陸）國內還沒有人能夠打破我創造的單人划艇2000米、單人划艇1000米的最好成績。」雖然退役了4年，但徐詩曉依然信心十足，二話不說就重新回到了賽場。

復出訓練一個月，徐詩曉就在大陸全運會預賽中獲得第五名。等到當年9月的大陸全運會，徐詩曉就拿到了划艇單人200米第二名、雙人500米第一名。

2019年8月，徐詩曉與大陸國家隊隊友孫夢雅搭檔，參加匈牙利塞格德靜水皮划艇世錦賽，並在女子雙人划艇500米項目一舉奪冠，隨後鎖定了奧運參賽資格。

兩人奪冠的成績領先了第二名足足1.68秒。當時大陸央視報導，徐詩曉說：「其實，我們也沒有想到能拿冠軍，用我們的成績跟她們比的話，我們可能就是前三名的水準。」

但等到她們衝過終點拿到冠軍時，徐詩曉才發現，「其實冠軍也沒有那麼難。」

徐詩曉的搭檔是孫夢雅，兩人相差9歲。

2001年出生的孫夢雅是中國女子皮划艇隊最年輕的小將。2015年，年僅14歲的孫夢雅被選入棗莊市體校皮划艇隊。

剛入隊時，孫夢雅並沒下過水，「我第一次下水漂的時候，在日照那個海邊，我不會划，漂到了對岸，回不來了，教練說你要再不回來我們就吃飯了，不等你了。」聽到教練的話後，孫夢雅急忙跳下水游回去了。

剛剛接觸水上項目時，孫夢雅一度想到放棄，不是因為太辛苦，而是家庭傳來的壞消息。「我剛練的時候，我爸受傷了，腰以下動不了，家裡就我媽一個人在幹活。」正準備回家照顧家人的孫夢雅，被母親勸回了集訓隊，「我回家也分擔不了什麼，就想拿出點成績，讓家裡生活好過一點。」

2017年亞洲靜水皮划艇錦標賽女子200米雙人划艇的決賽上，孫夢雅一鳴驚人。時間的歷練，讓孫夢雅明白，「從剛開始的玩，到拿到金牌，再到站在領獎台上，感覺自己也是可以的。」

2020年初，孫夢雅和徐詩曉隨大陸國家隊從歐洲結束訓練回國，其間再也沒有參加一場比賽。從山東日照到北京順義再到千島湖，不到兩年時間輾轉多處，但就是沒有回過家。