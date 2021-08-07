警方查獲24把長短槍械。（警方提供）

27歲天道盟北海會鄭姓大哥，5日遭北市警方查獲24把制式長短槍、1200發子彈和大批毒品，鄭被移往士林地檢署複訊後，檢方因犯罪情節嚴重，有勾串、滅證之虞，向法院申請覊押獲准。

鄭嫌疑為天道盟軍火庫保管人，將大批槍彈藏在淡水區大埤頭山上1處廢棄貨櫃屋，幫眾要火拚滋事時，統一向他調用火力，此外鄭平時以犯毒為生，近10名手下將毒品藏在機車內，24小時機動出貨。

北市警方日前攻堅鄭嫌據點，查扣連發霰彈槍、AK47、MP9等長短槍械24把、子彈1200發，因有毒咖啡969包、K他命40包、喵喵14.33公斤，鄭嫌及賴姓、潘姓、王姓等4人分別遭到逮捕、法辦。

士林地檢署偵查後，認定鄭嫌坐擁大批火力、另涉嫌犯毒，情節重大有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，潘姓、王姓手下則具保侯傳。

賴姓共犯因涉及1起假鈔詐騙案，遭他案發布通緝，已另行送往歸案，士林地檢署指出，不法分子擁槍自重，動輒持槍滋事，極易波及無辜百姓，嚴重威脅社會治安，士檢將嚴正執法，持續掃蕩遏制槍毒蔓延。

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