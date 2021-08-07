全球車用微控制器（MCU）市場近9成集中在6大廠，委外的60%至70%比重由台積電代工，預期短缺狀況第3季可改善。外資法人預估，中國廠商車用高階MCU產品到2025年在地製造占比將大幅提升至25%。

市場高度關注車用晶片+應市況，晶圓代工龍頭台積電總裁魏哲家日前指出，台積電今年MCU的產量將較去年提升60%，預期客戶車用半導體元件短缺現象可望在第3季改善。

二極體廠朋程總經理吳憲忠指出，下半年晶片持續短缺，預估對全球車市影響程度約5%至10%。

資策會產業情報研究所（MIC）資深分析師鄭凱安指出，目前車用MCU委外比重高達60%到70%由台積電代工，台積電在全球車用MCU生產占有關鍵地位。

鄭凱安表示，晶圓代工業者接受車用MCU業者訂單投片出貨，從下單投產到封測完成出貨，需要6個月時間；且訂單並非全額滿足，在產能滿載下單一客戶最多取得訂單的7成至8成出貨，他也預期車用晶片產能吃緊狀況第3季開始緩解。

MCU是汽車電子的關鍵元件，產業人士指出，MCU主要有8位元、16位元和32位元等各階產品，位元數越多越複雜，處理能力越強；8位元MCU主要用在汽車風扇、空調、雨刷、天窗、車窗、座椅、門鎖等低階功能控制，32位元MCU主要用於智慧型儀錶、多媒體資訊系統、動力系統、輔助駕駛等高階功能控制。

外資法人指出，全球MCU市場規模約155億美元，其中車用MCU市場約53億美元，比重達34%是全球MCU市場應用最大，

不過全球車用MCU市場高度集中少數大廠。法人表示，全球前6大車用微控制器整合元件製造廠（IDM）包括恩智浦（NXP）、瑞薩（Renesas）、英飛凌（Infineon）、德州儀器（NXP）、微晶科技（Microchip ）以及意法半導體（STM），這6大廠全球市占率逼近9成。

其中意法半導體對第3季MCU產業展望樂觀，市場需求仍強，訂單已排到18個月後，主要是晶圓代工產能供不應求，成熟製程產能並無明顯增加，意法半導體積極投入資本支出以鞏固產能。

台灣車用MCU廠商包括新唐與盛群等，新唐去年9月完成收購日本Panasonic半導體事業，效益浮現，車用及工業產品比重從24%提高至39%，法人預估今年比重有機會超過4成。盛群去年也打進韓國車廠現代（Hyundai ）供應鏈，MCU產品導入現代汽車的音效模組。

不過中國廠商包括比亞迪半導體、四維圖新旗下捷發科技、中穎電子、東軟載波、北京君正、北京兆易創新科技等，積極開發車用高階MCU產品，去年車用MCU占中國整體MCU市場規模比重約31%、來到16億美元，是中國MCU最大應用區塊。

外資法人指出，中國廠商在MCU技術、生態系、以及產品組合上漸趨成熟，晶圓代工產能短缺為MCU製造在地化開啟契機，目前中國MCU產品在地化製造比重僅5%至6%，預估到2025年相關占比將大幅提升至25%。（編輯：郭無患）1100807