全台今日遭到豪雨轟炸，各地傳出淹水災情，62年前的今天台灣發生嚴重的水患「八七水災」。連續多日降下豪雨，大水沖斷道路、淹沒民宅，中南部災情慘重，根據統計，這場水災最後共造成667人死亡、408人失蹤。

台灣歷史上發生過幾次嚴重的水災，其中西元1959年8月發生的「八七水災」，當時強大的西南氣流引發連日豪雨，日降雨量接近年降雨量，許多道路與橋梁被大水沖斷、民宅和田園被河川淹沒，中南部地區的居民損失慘重，這起水災最後更造成667人死亡、408人失蹤，受災人口預估超過30萬人。

另在西元2009年8月發生「八八風災」，台灣中南部與東南部地區出現嚴重水災，肇事主因是莫拉克颱風侵襲台灣，挾帶恐怖的降雨量，是台灣自八七水災以來，爆發最嚴重的水患。根據政府統計，該水災造成681人死亡、18人失蹤，其中以高雄縣甲仙鄉小林村的小林部落災情最為嚴重，當時村中共474人遭到活埋。

台灣各地今受原盧碧颱風的外圍環流與西南氣流影響，各地的雨像是用倒的，多個縣市都傳出淹水災情，不少網友見了紛紛在臉書上分享，「窗外的雨勢又急又大，讓我想起好久以前的八八風災」、「這雨已連續下了好幾天，路也封了，忍不住想到10幾年前的八八風災，記得當時我還是高中生被困在山區一周左右」、「60多年前的今天故鄉發生八七水災，居民都搬走了，今天大雨下不停，大家真的要小心」。