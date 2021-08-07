42歲「歐弟」歐漢聲與小8歲大陸妻子鄭雲燦2014年領證結婚，婚後育有2女，日前歐弟閃電發聲明，承認已終結7年婚姻，更語重心長說：「世上多一對怨偶，不如多兩個可以給更多愛的爸媽」。明他將過離婚後第一個父親節，有媒體問他過節計畫，他表示就是照顧兩個女兒，沒打算過節，也沒有要跟前妻見面。

傳聞身為重慶姑娘的鄭雲燦不僅外型亮麗，結婚前還是廣告公司的創意總監，更有傳言指鄭雲燦本來就是歐弟的粉絲，曾和節目製作人要過歐弟聯絡方式，但對方不給，幾個月後兩人就在網上搭上線互相關注，7年前兩人秘密領證，隔年兩人到捷克舉行浪漫婚禮，同年生下大女兒JoJo。

歐弟這週突然放出震撼彈宣布離婚，讓不少網友都相當驚訝，因為兩人先前看不出婚變跡象，去年更一起上節目《婆婆和媽媽》曬恩愛，上月初鄭雲燦還曬出帥氣重機照片，謝謝歐弟說：「謝謝你帶我入了摩托車的坑，生日快樂，繼續帥下去」，而歐弟最後一次在網上提及妻子則是今年4月，當時他稱讚寫下：「老婆好手藝配電影」，但眼尖網友當時便發現，歐弟不知何故，身形明顯消瘦。

歐弟本月4日發文，承認經過6年多的磨合，遺憾仍決定與鄭雲燦離婚，目前手續已經完成，兩人雖是和平分開，他也承認相處時有如怨偶。歐弟上月在IG分享當全職奶爸日常，昨(6日)還為了女兒做了和牛油漢堡排黃金玉米歐姆蛋套餐，據《三立新聞網》報導，明天他將度過離婚後第一個父親節，經紀人回應他沒過節習慣，就是照常帶女兒、陪女兒講睡前故事，言談中沒提到前妻，應該也不打算見面。