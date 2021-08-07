豪雨狂炸屏東山區，土石流潛勢溪流達紅色警戒26條、黃色警戒6條。（三地門鄉公所提供／謝佳潾屏東傳真）

豪雨狂炸屏東山區，土石流潛勢溪流達紅色警戒26條、黃色警戒6條。（三地門鄉公所提供／謝佳潾屏東傳真）

豪雨狂炸屏東山區，土石流潛勢溪流達紅色警戒26條、黃色警戒6條。（三地門鄉公所提供／謝佳潾屏東傳真）

豪雨狂炸屏東山區，土石流潛勢溪流達紅色警戒26條、黃色警戒6條。（瑪家鄉公所提供／謝佳潾屏東傳真）

豪雨狂炸屏東山區，霧台鄉7日累積雨量已破581毫米，高居全國之冠，瑪家鄉、三地門鄉也各破502毫米、423毫米，都達土石流警戒，目前撤村人數共456人，而其他鄉鎮也陸續傳出災情，除路樹倒塌、1073戶停電外，還有多處道路嚴重積水，屏縣府稍早宣布大仁科大前封路。

因豪雨下不停，屏東多處傳出道路積水阻礙交通，對此，屏縣府稍早宣布封閉部分道路禁止通行，當中包括大仁科大前的維新路，因已淹水23公分，暫時封閉管制該路段。而高樹鄉185縣道2K＋500因積水嚴重，目前無法搶通，必須全線封閉。

此外，還有霧大聯絡道霧大2號橋往部落路面遭邊坡土石泥流阻斷，雙向無法通行；屏35線內埔鄉水門村至瑪家鄉北葉村入口處，鳳凰樹木傾倒，影響行車安全；三地村富谷灣三地段2631地號邊坡土石疑似持續崩塌；鹽埔鄉仕絨村民意路近新平橋路段因武洛溪大排溝渠水位高漲溢淹路面，積水深度最深約半個輪胎高。

以及沿山公路縣道185線13K200處大量土石崩落阻斷交通；屏17線洛陽村往永隆村因路旁溝渠已滿溢淹路面積水；屏東縣新埤鄉箕湖小橋因雨勢持續不斷，已溢滿到路上；林邊鄉鎮安村9鄰中正路12號道路積水20公分等。

屏縣府指出，土石流潛勢溪流達紅色警戒26條，有霧台鄉霧台村、阿禮村；三地門鄉口社村、達來村、青葉村、青山村、安坡村；瑪家鄉瑪家村、佳義村；泰武鄉泰武村；來義鄉來義村、義林村、丹林村、古樓村、文樂村、望嘉村。而黃色警戒6條，有瑪家鄉北葉村、涼山村；泰武鄉萬安村、佳平村、平和村。

對此，三地門鄉、霧台鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉等5原鄉已進行撤村，共計強制撤離456人，當中依親279人、收容177人。

至於停電部分，縣府說，目前共計有1073戶停電，分別為鹽埔鄉962戶、長治鄉92戶、獅子鄉11戶、里港鄉7戶、春日鄉1戶。