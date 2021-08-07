疫情重創民生經濟，連帶弱勢家庭與社福機構獲得捐款也驟減，諸多兒少安置機構更因此陷入困境，為此基金會董事長張杏如透過各地方縣市社會局協助，挹注費用與物資給收容0到12歲的育幼院，目前已贊助全國共13間兒少教養機構。

根據聯合國教科文組織報告顯示，受疫情衝擊，2020年全球188個國家地區約有17億兒童教育因此受到嚴重影響。英國國家教育研究基金會更調查6到7歲學生，發現疫情期間，學生閱讀和數學程度平均落後2個月，其中又以弱勢學童所受的衝擊最大，以相同學齡來說，閱讀和數學程度比非弱勢學童落後整整7個月。

自5月份本土疫情爆發開始，教育部雖採取停課不停學的政策，各級學校紛紛改採網路課程，但倉促停課的結果，學子學習成效首當其衝，弱勢孩子則更為艱辛。

張杏如表示，為了協助弱勢孩童，信誼基金會除了捐款，也挑選適齡的書籍和遊具，希望這些優質書籍和遊戲，做為安置中心保育老師最有利的支柱，在這個最漫長又不能出去玩的暑假裡，帶領孩子創造更豐實而有創意的生活。

獲得信誼基金會資助的愛慈社會福利基金會，安置18個月以下疑似愛滋寶寶、毒品寶寶和保護性寶寶，以及18歲以下的「特殊需求兒少」。

愛慈基金會執行長鄭敏菁指出，這次的疫情來的又快又急，不僅孩子的固定心理諮商被迫暫時中止，長期以來社會捐助書籍與教玩具也較匱乏，長時間待在安置家園不能外出發洩體力的孩子們，漸漸顯現了不安與躁動。

鄭敏菁感謝信誼基金會，有如及時雨般的捐贈了適合寶寶和兒少閱讀的書籍與教玩具，不僅舒緩了家園工作人員安排作息的壓力，更看到了孩子們顯著的改變。