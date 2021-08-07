隨著女子高球雙姝無緣闖進前8名之後，中華隊本屆東京奧運總成績也確定在2金4銀6銅，根據國光獎章規定，奧運會前8名都能獲得獎金，因此總結本屆東京奧運將頒發2.0855億元獎金，其中包含4090萬教練獎金。

根據國光獎章規定，金牌選手可獲得2000萬元獎金、銀牌選手700萬元獎金，銅牌選手可獲500萬元獎金，第4名選手300萬元，5-6名選手150萬元，7-8名選手90萬元。金牌教練獎金500萬，銀牌教練獎金300萬，銅牌教練獎金200萬，第4名教練100萬，5-6名教練80萬，7-8名教練30萬。陸海空(田徑、游泳、體操)三項前8名選手獎金加碼50%。

中華隊自23日開幕後每天都有選手出賽，連續4天獎牌進帳，僅有7月29日、8月3日、6日與7日沒有選手獲得前8名。

「舉重女神」郭婞淳以及羽球男雙李洋／王齊麟奪金，3人各得2000萬元，如果3人選擇月領的話，每個月可拿到12.5萬元。「鞍馬王子」李智凱摘下銀牌，可獲得1050萬元國光獎金。總計這次東京奧運政府將頒發給選手1億6765萬元獎金，教練獎金4090萬元，總計2億855萬元。