為平衡城鄉教育資源，國教署提升偏鄉地區學校住宿品質，其中包括教職員工宿舍興建、整建、修繕或設備添購更新，110年共投入新台幣2億1420多萬元，累積7年間合計挹注款項，高達新台幣13億127餘萬元。

教育部表示，由於偏鄉地區教師流動率高，提升學校的生活與居住品質為首要之務，因此在改善偏鄉宿舍方面，110年共投入2億1420餘萬元，補助176校、247棟宿舍；自104年起，過去7年共累計協助1533校、改善2392棟宿舍，合計挹注13億127餘萬元，未來仍將持續協助偏鄉學校，讓教師安心教學。

教育部舉例，像是嘉義縣梅山國中，因原宿舍木質隔間牆老舊導致隔音效果不佳，且隔間動線及電路配置混亂，為維護學生居住品質及防火安全，透過補助經費重新設計室內隔間與電路檢討，並更換新床及加入書桌、衣櫃，進而提升宿舍整體安全性及堅固性。

教育部也提到，台東縣瑞源國小則因宿舍建物老舊，且逾齡已23年，外牆漆面斑駁，透過重新塗佈改善外牆防護，煥然一新。苗栗縣東興國小及宜蘭縣澳花國小兩校，則是舊有廚房設備老舊，更換為系統廚具後，整潔舒適。

國教署表示，平衡城鄉學校教育資源是必須積極推動的目標，未來將持續編列相關經費，改善偏遠學校師生宿舍居住環境，預期能降低教師流動率、穩定師資來源，並提升教師教學品質；協助學生安定學習、營造優質教育環境。