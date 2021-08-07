豪雨侵襲，高鐵今發生通車以來最嚴重的邊坡坍塌事件！位置就在苗栗路段。受大雨沖刷，軌道旁路塹發生嚴重坍方，崩落土石不僅毀壞圍欄，更入侵路線，嚴重影響列車運行。這也是高鐵通車14年來，最嚴重的一次。
高鐵軌道自南港站到板橋站均採地下化，出了板橋改走平面，爬上林口台地時也有一小段高架，到了桃園因限高，又重返地下。苗栗段因地形多丘陵，是整條路線中隧道最多的，路塹穿插其中，也是這次發生坍方的路段。過了八卦山隧道後，高鐵一路高架，直到左營。
這次發生坍方的路段，以往不是沒有異物入侵，最有名的例子就是在附近吃草的山羊，曾一跳就跳進軌道，悠哉地覓食；也曾發生過氣球飄在空中，纏住電線，都導致列車延誤。
由於高鐵列車速度快，對於沿線的安全掌握，一絲一毫都不能馬虎。高鐵在全線密集設置天然災害告警系統（DWS），包括地震偵測器、氣象偵測器及闖入偵測器，這次發揮作用的就是闖入偵測器，當發現異物入侵，就會發出通知給即將通過的列車，司機員透過與行控中心聯繫，做出慢行、停駛等應變作為，確保乘客生命財產安全。
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