國道1號汐止交流道增設南入匝道工程今（7）日舉行開工儀式，行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、交通部長王國材及地方民代等均到場參加開工祈福儀式。侯友宜藉機會向中央爭取促成國3增設北土城交流道工程的合理用地取得費用，蘇貞昌致詞時則表示，他特別了解新北市的需要，交通部要盡量幫忙。

侯友宜表示，市府花不到1年的時間，在去年11月優先配合完成了康寧街拓寬工程，今年7月也展開第2期拓寬工程，預計111年完工，為了改善汐止的交通，市府說到做到，用行動來證明。

侯友宜指出，未來匝道完工後，汐止地區民眾上下國道將節省約20分鐘車程，同時可轉移既有匝道及汐萬路、中正路與禮門街等周邊道路27％交通量，達到車流分流效果，有效紓緩汐止交流道周邊道路交通壅塞情形，讓民眾能行的更順心。

蘇貞昌表示，這個工程是一舉數得的大建設，肯定交通部能把這個案子做出來，也肯定新北市政府在土地徵收和計畫變更的速度很快，都要一起合作才能加快速度。