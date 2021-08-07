北韓駐東協代表部大使兼駐印尼大使安光日今天出席東協區域論壇（ARF），表示雖然外界的敵對壓力讓北韓備感艱辛，但北韓對於促進朝鮮半島和平安定的意志不變。

東協區域論壇今天以視訊方式舉行，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與南韓外交部長鄭義溶都出席，這也是北韓唯一參與的區域多邊安保會議，去年與今年都由安光日代表出席。

布林肯與鄭義溶都在發言時呼籲北韓重返談判桌，鄭義溶也提到日前兩韓恢復官方聯絡管道，「是韓半島（朝鮮半島）和平進程重啟的積極進展」，期盼日後兩韓有更多各種長期合作，同時也敦促北韓實現非核化承諾。

安光日的發言順序排在最後，但並未提及南韓及美國，也未針對布林肯與鄭義溶的發言做出回應。

韓聯社報導分析，可能是因北韓體制上的限制，使安光日僅能代表轉述事先準備好的發言內容。

據南韓外交部官員轉述，安光日發言內容主要在說明北韓針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫及振興經濟的相關措施與努力，並表示，「在這樣的困境下，外部的敵對壓力仍讓我們備感艱辛，即使如此，我們對於促進朝鮮半島和平安定的意志不變」。

除美國與南韓外，多數與會國代表發言時都提及在朝鮮半島問題上對話的重要性，以及履行聯合國安理會對北韓決議的必要性。