行政院擬發振興五倍券，但審計部質疑去年三倍券發放欠嚴謹，且實際效益僅為推估，急需檢討改善策略。不過，行政院長蘇貞昌今重申，三倍券確實創造1000多億元經濟效益，今年疫情再爆發，政府將加碼跟進，希望能給受衝擊產業多多幫助。

針對三倍券執行成效，審計部報告指出，三倍券符合資格有2379萬人，實際領取2332萬人，領取率98.02％。三倍券經濟效益部分，審計部認為，經濟部中小企業處僅以假設每人平均消費金額為5800元，推估能創造1352億元消費效益，完全沒有資料可以佐證，打臉行政院對外聲稱三倍券帶動千億元經濟效益。

面對外界及審計部質疑3倍券成效，經濟部表示，三倍券是以數位三倍券滿額回饋民眾所累積消費額進行推估，估計達至少1000億元經濟效益。使用數位三倍券的民眾每筆滿額回饋的消費資料皆有紀錄可查，並非報導所述完全無資料可以佐證，尤其從去年8至11月零售業及餐飲業營業額，屢創歷年同月新高，顯見三倍券確實促進消費動能。

經濟部進一步說明，受限於振興三倍券紙本未能紀錄民眾消費金額，經濟部以數位三倍券推估經濟效益。

經濟部表示，數位三倍券以民眾選擇綁定的行動支付、電子票證或信用卡等數位工具後，累積消費滿3000元以上，即可申請回饋2000元。截至本年3月31日數位三倍券滿額回饋約176.4萬人，滿額累計消費達 102.08億元，平均每人消費金額約5785元。倘以每位民眾消費5785元，領用人數2332萬人推算，估計至少達1000億元以上經濟效益，每筆數位回饋消費總額皆有紀錄可查，絕非所謂的「憑空想像」。