新興區五福路上一棟大樓外牆懸掛的廣告帆布被強風吹落。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

前鎮區主要幹道中山四路北上車道傳出路樹應聲倒塌意外，警方封鎖現場管制交通。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

強降豪大雨灌爆高雄，不少災情傳出！六龜區寶來橋滾滾泥水險些整吞噬整座橋面，後方山區整片走山，泥土滑落，驚悚畫面，讓目擊者忍不住吐三字經；荖濃往甲仙68公里處道路也塌陷，市區有不少路段路樹倒塌，還有廣告布條從天而降，嚇壞不少路過車主。

高雄市7日降下豪大雨，六龜山區雨水沖刷而下，寶來橋下黃黑泥水一波接一波滔滔不絕，寶來橋後方的一片山區不堪豪雨侵襲滑落，瞬間塵土飛揚，畫面驚悚，讓目擊者當場忍不住以三字經驚呼！

上午9時20分許，位於前鎮區主要幹道中山四路北上車道傳出路樹應聲倒塌意外，路樹橫臥在內側快車道，導致內側三車道均無法通行，前鎮分局警方獲報立即拉起警戒繩、三角錐及警示燈，並在場指揮交通。

新興區五福路上一棟大樓外牆所懸掛的廣告帆布被強風吹落，帆布被強風吹襲飛揚，嚇壞不少路過車輛，警方獲報趕抵現場，先封鎖現場並管制交通，隨後通知業主前往處理。

高雄氣象站表示，受熱帶性低氣壓及西南氣流影響，易有短延時強降雨，7日高雄市地區及嘉義縣、南投縣、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨發生，籲請民眾注意雷擊及強陣風；由於連日降雨，山區請慎防坍方及落石，低窪地區嚴防淹水。