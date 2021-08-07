彰化市八卦山區安溪里安溪路581巷、大量土石流失，造成大規模基掏空，陷落3米深，三戶民宅周地基被掏空。（林世賢提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市八卦山區安溪里安溪路581巷、大量土石流失，造成大規模基掏空，陷落3米深，三戶民宅周地基被掏空。（林世賢提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市八卦山區安溪里安溪路581巷、大量土石流失，造成大規模基掏空，陷落3米深，三戶民宅周地基被掏空。（林世賢提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市八卦山區安溪里安溪路581巷、大量土石流失，造成大規模基掏空，陷落3米深，三戶民宅周地基被掏空。（林世賢提供／吳敏菁彰化傳真）

豪雨轟炸八卦山 3戶民宅路基被掏空如斷崖 9人遭撤離

大豪雨連續轟炸，今天上午再造成彰化市八卦山區安溪里安溪路581巷、大量土石流失，造成大規模基掏空，陷落3米深，三戶民宅周地基被掏空，開門如遇斷崖，岌岌可危，9人緊急撤離，由於塌陷面積太大，山上50住戶出入都受影響，台電工程車也被受困到路段當中。

八卦山土石流，已經連續第三起，繼日前八卦山麓福安里發生土石流，沖毀民宅，昨天安溪路再發生土石坍塌，擊毀鐵皮屋，66歲民眾受困受傷，安溪路塌陷持續地擴大，今天上午安溪路581巷長約50公尺的產業道路，大規模塌陷，路基被嚴重掏空，造成3米深的落差，三戶磚造民宅院子整片紅磚牆，轟然倒塌，住戶周邊地基都陷落了，3住戶們感覺到房子搖搖欲墜，隨時都有倒塌的可行性，9人緊急撤離。

彰化市長林世賢表示，路基坍塌、範圍非常廣大、在山林間林業道路，已聯絡南投水保分局長陳榮俊，請情協助處理善後，水保局南投分局立即下午派員現場會勘，林世賢也臨時取消出席下午父親節表揚活動，將和水保局南投分局彰化縣政府共同會勘。

撤離民眾表示要住親戚家，暫時沒有接受安置，縣府和公所也都呼籲，豪大雨不斷，住在山區民眾要特別小心，保持警戒。