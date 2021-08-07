網紅鳳梨（吳泓逸）憑著直率個性，以及在直播操著台味口音走紅，常在網路分享自我觀點的他，近來似乎受到新聞報導影響，表示雖然不知道婚姻是怎麼一回事，但強調「男人要會賺錢，又要會十八般武藝精通，那就別奢望他還有更多心思顧慮妳所有雞毛蒜皮的鳥事」，立刻引起網友討論。

鳳梨表示「把感情放上檯面來讓一堆與你們無關緊要的人審視，我覺得是件很愚蠢的事情」，雖然沒有明說是何事，多少讓人推測與王瞳在直播抱怨與艾成結婚，彷彿如同跟「機器人結婚」沒兩樣有關，他強調雖然不知道婚姻是怎麼回事，但如果另一半樣樣都符合嚮往條件，煩請珍惜目前所擁有，畢竟這個世界並非得繞著誰運轉，尤其對方如果沒有太多過份缺失，也請包容諒解，因為沒有人是十全十美。

鳳梨表示如今還不結婚，是在尋找真正適合自己的另一半，還要負責努力賺錢及規劃未來，坦言沒有太多時間顧慮紀念日，以及另一半喜愛的東西，接著強調：「如果妳挑選的另一半，已經有六七成以上符合妳的要求，那就不要到頭來才在嫌東嫌西怪對方，尤其是檯面上的人，沒必要講那些對事情本質沒任何幫助的屁話」。

對於鳳梨百字文的婚姻觀，讓大批網友極為認同，紛紛留言：「頻率相同的人就會理解了，跟不同頻率的人相處真的頗累」、「人跟人之間就是互相包容體諒尊重，尤其身邊親近的人」、「我覺得她有這想法應該是私下跟先生討論，這樣抱怨就是不愛了」。