《美聯社》6日分析，隨著美國與中國大陸因智慧財產權、駭客攻擊、貿易戰、新疆與香港等議題而關係異常緊張，政治效應正逐漸發酵至經濟，讓美國企業害怕過於仰賴大陸工廠。如今，一場新冠肺炎結合先前的長賜輪擱淺，全球產業供應鏈因運費上漲、貨運延宕、原物料價格飆升等問題而停擺，一場健康危機幾乎抹去一年的獲利，也讓美國企業開始思考撤資大陸，將產線移往離自己較近的地方。

遊戲製造商波斯(Eric Poses)2020年推出一款紙牌遊戲「最糟糕的情況」，將新冠病毒顛覆人們正常的生活搬到了遊戲中。然而，他從未料自己的遊戲帝國將為這場健康危機產生的影響所擄獲─全球供應鏈大塞車導致貨物運輸延宕，連帶運費節節飆升。

※疫情打亂供應鏈

按照原本計畫，「最糟糕的情況」在中國大陸生產，預計於6月初抵達美國零售商達吉特（Target）的分配中心；然而，疫情打亂這一切，遊戲在西雅圖港停置數週，7月中才送到達吉特的手上。

波斯表示，自己在1997年於佛羅里達州邁阿密海灘成立玩具公司「一切順利」，並用後車廂賣起了遊戲。當時，一切事情就真的相當順利，商品按時生產、產品讓人感到有趣。

然後，一場無法預見的災難臨到。與其他進口商一樣，波斯碰上了新冠肺炎帶來的供應風暴─價格上揚、港口超載、船舶、火車、貨車短缺，估計這一系列影響將延續至2022年。這一切讓人不安的經歷，讓波斯重新思考5年前自己做出的決策，基於節約成本將產品生產由美國挪往中國大陸。

※21世紀版的冷戰對抗

如今，他認為將生產拉回美國較為合理，即使不是美國，也可以選擇墨西哥，以避免過於依賴中國大陸的工廠。他強調，「如果面臨的焦慮更少，我願意賺取較少的利潤」。

其他美國企業也開始類似的盤算。根據美國管理公司科爾尼（AT Kearney）調查，由於新冠肺炎導致供應中斷，美國製造業主管中高達52%的人表示將生產更多的挪至美國。約47%的受訪者表示，正計畫減少對單一國家供應或工廠的依賴；約41%的受訪者明確指出希望減少對大陸的依賴。

當然，投資挪回美國不僅是因新冠肺炎造成運輸延宕，儘管問題的確嚴重；但企業也擔心捲入美國與中國大陸之間的貿易戰，何況這兩個國家恰巧為全球最大的兩個經濟體。

這場衝突的第一槍開始自美國前任總統川普，對於價值3600億美元的大陸商品課徵進口關稅，以抗議北京為超越美國科技主導地位所做出的種種努力。時至今日，川普的繼任者拜登與大陸領導人習近平，似乎還不急著釋出橄欖枝以求和。

除貿易戰外，美國兩黨也對北京的駭客行為、竊取智慧財產權、對香港與新疆的舉措，甚至是因大陸對南亞與東南亞鄰國的霸凌感到沮喪。King & Spalding的合夥貿易律師泰勒表示，全球正處於21世紀版的冷戰對抗。最終結局不是動用核武帶來的毀滅，而是經濟佔據主導地位。

※供應鏈過長與低庫存量

數十年來，美國企業將製造業轉移至大陸與其他工資較低的國家，然後再將製成產品出口至美國以累積利潤。另一方面，企業往往將庫存量保持在最低水平，以降低囤積帶來的成本。在「及時生產」的模式下，工廠只有在滿足訂單需求時才會購買原料。

但依賴遠在天邊的工廠與低庫存量是有相當風險的。2011年3月，地震與海嘯摧毀日本西北部的汽車零件廠，造成零件短缺並讓世界各地的汽車工廠無法開工；其中，部分美國工廠也遭到池魚之殃，凸過於顯冗長的供應鏈很容易受到影響。

繼之而來的是川普貿易戰。隨著川普對中國大陸商品課徵高額關稅後，進口商紛紛重新分配供應鏈，並開始尋找替代大陸工廠的選項。然而，這一切都沒有新冠肺炎對全球商業影響來得深。

※民眾瘋狂消費

2020年2月與3月，隨著各國相繼採取封鎖政策、要求人們宅在家避難，各企業無不拋售庫存並取消訂單，導致經濟大幅衰退。美國的國內生產毛額在短短的4月到6月下滑了31.2%，為1947年以來最糟糕的一季。

弔詭的事發生了，當政府忙著把人送回並關在家中的同時，人們在家中做的第一件事卻是上網購物。於是，一方面是庫存減少、製造業陷入停擺；另一方面卻是民眾瘋狂消費。

先前疫情過度壓抑消費者需求，隨著疫苗的施打讓經濟重新開放、民眾重返戶外，種種因素讓美國經濟強勢回升，並以驚人的速度擴張。2020年第三季經濟成長創下33.1%的驚人紀錄，並持續快速成長之勢，2021年第二季經濟年增長則為6.5%。伴隨此一趨勢，則是企業為大量且無法滿足的訂單所淹沒。

美國供應管理協會執行長德利(Tom Derry)，這是典型的前端過度反應而被迫追趕案例。沒有人能預測到需求擴張的力量，供應完全跟不上。

※原物料價格與運費飆漲

由於企業急於滿足急遽成長的需求，導致原物料價格飆升。過去1年來，石油價格成長70%以上，鋁價上揚55%，錫的價格成長1倍，常用於瓶子、油箱、工業用桶子與其他產品的高密度聚乙烯塑料則成長157%。

另一方面，企業開始瘋狂預約運輸貨櫃，運費成本也隨之飆升。自2020年5月中旬以來，用來評估運費的波羅的海乾散貨指數（Baltic Dry Index BDI）飆升700%以上。將產品送上貨櫃船上很困難；但麻煩不僅於此，隨著貨物抵達港口，又讓港口超載。

全球玩具產業顧問機構「國際玩具專家」（Global Toy Experts）執行長高特里布(Richard Gottlieb)指出，「船隻無法進出港口，就像飛機著陸時無法打開登機門一樣」，最終結局是供應鏈崩潰讓許多企業陷入癱瘓。

以費城維修廚具的「Elmer Schultz Services」為例。疫情爆發後其取得零件的速度讓人抓狂；過去只要7至10天就能取得的零件，如今需要3至4週。

※長賜輪擱淺

2021年3月，長榮長賜輪在蘇伊士運河中困了一週，導致亞洲與歐洲之間的航運中斷；加上全球第四繁忙的港口鹽田港因5月下旬的新冠疫情而被迫關閉一個月，這些都讓問題更為嚴重。

泰勒解釋，當放棄自己生產而由他人代勞時，如果順利則可大賺鈔票；但包括供應中斷、勞力品質、商品品管與智慧財產權遭竊等風險，也會因此而膨脹。

報導指出，當初拒絕將產線移往海外的企業，現在反而享有優勢。至少，他們不用等商品從海外回到自己手上，也有更多彈性可以評估是否將成本轉嫁給客戶。泰勒表示，當別人因產線移往國外而荷包滿滿，這些人卻捱著困苦日子，如今他們看起來更聰明。

堪薩斯州的Make-A-Fort就是有遠見的企業。當時高層決定產線留在美國，並認為海外生產需要漫長的交貨時間；但高層更想擁有良好的商品品質，且能定期走訪產線，更重要的是保住美國勞工工作。該公司表示，一開始公司完全處於劣勢；如今，雖然美國的運費仍上漲很多，但卻不像貨櫃航運一樣出現爆炸性成本。

但即使今天，撤資中國大陸仍然不容易，畢竟成本低就是陸方最大優勢；加上供應商仍群聚在大陸，工廠仍可以較輕鬆的取得零件。許多零件因成本過低、加上產業垂直整合，很難在美國生產。這些都讓撤資大陸變得複雜，而且代價昂貴。

但是，愈來愈多人意識到依賴大洋彼岸供應可能產生的風險，這種風險因美國與大陸的緊張更為加劇。美國企業正尋找距離本土更近的替代者。畢竟，供應鏈中斷可能愈來愈普遍。平均每3.7年就會發生持續1個月甚至更長的供應鏈障礙。甚至，每5至7年就會發生生產中斷達100天的嚴重事件，只要一次就會賠上近1年的獲利。