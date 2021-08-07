高屏溪水暴漲7日上午淹上堤岸，如同一片汪洋。（民眾提供）

高屏溪水暴漲7日上午淹上堤岸，路樹的根全都泡水。（民眾提供）

受熱帶性低氣壓牽引西南氣流影響，全台豪雨釀災，造成高屏溪、荖濃溪、楠梓溪暴漲，而在山區部分，桃源、茂林等區不乏出現邊坡坍方，有民眾直擊在高屏舊鐵橋處，高屏溪水已淹上堤岸，畫面相當驚人。

氣象局7日12時11分持續發布大雷雨特報，持續時間至13時15分，示警區域包括，高雄市美濃區、六龜區、茂林區以及屏東縣高樹鄉、三地門鄉，須慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水。

有民眾在7日上午10時許在高屏舊鐵橋處拍下現場畫面，透過照片可見，高屏溪水因近日降下的暴量豪雨而水位上漲，甚至溪水已經淹上堤岸、溢流至步行區域，一旁的路樹根部也泡在泥水中，一望無際全是溪水，畫面相當驚人。

高雄市政府宣布7日停止上班、停止上課，市公車7日上午8時至晚間9時為止，採取颱風／豪雨班表行駛，並依應變計畫，在公車駕駛長判斷無停靠安全疑慮下，原則採民眾隨招隨停方式，讓民眾上下車。

此外，因應豪雨，除路口、公車招呼站10公尺內、消防栓前及橋樑以外（九如橋、中都橋及願景橋可開放停車），開放紅黃線停車至恢復上班日6時30分，停車方式以在不影響交通與人車行進前提下，應緊臨路肩路邊停放，且限停一排方式停車。