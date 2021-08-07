航運股周五（6日）人氣回籠，其中散裝的四維航強攻漲停備受矚目，四維航上半年營收逾20億元表現亮眼，公司決定辦理現金增資，主要用於償還銀行借款，成為繼陽明、台驊後，今年第三家宣布增資的航運業者。四維航現增消息披露，引發網友熱烈討論，紛紛表示「陽明沉船，大成鋼生死未卜，又來一個」、「松山哥危險了」、「航運現在都來這招呀 能撈就撈嗎？」。

散裝航商四維航今年上半年營收20.16億元，稅後純益5.35億元，每股盈餘（EPS）1.92元，不僅終結連續四年虧損，也創下2009年以來同期新高。四維航周五股價開小紅，盤中急拉強攻漲停，收在54.1元，1根出量紅K棒站上月線52.4元，成交量較前一日暴增4倍、逾4.8萬張；值得留意的是，凱基證券松山分公司周五大買11457張。

四維航董事會6日通過辦理現金增資，全數由原股東認購，不超過5萬張，將用於償還銀行借款，同時計畫在第四季下單訂造1-2艘超輕便型船。

此外，貨攬業者台驊控股7月營收33.67億元改寫新高，月增6.96%，年增176%；累計今年前7月合併營收高達171億元，年增125%，已超越去年全年營收的151.6億元。

四維航為繼陽明、台驊後第三家宣布現金增資的航運業者，PTT股板網友對此消息反應幾乎一面倒，「熟悉的劇情」、「這些公司今年真的賺爛了」、「笑死漲停是在騙韭菜嗎」、「上次是陽明增資拖累長榮萬海 四維航增資應該不會拖累散裝族群吧」、「看看大成鋼 喊增資48元股價也逼近48元了」、「送分題 各位準備好轟炸了嗎」、「本業賺股票割韭菜，太爽了吧」。

但也有人抱持不同看法，「股價下來才增 算有良心惹」、「四維航本業很賺，但現在新船貴呀」、「四維航原股東可以認購，陽明就最噁」、「現增可能訂50？」、「四維航，小心被主力玩假的，股本小，不像陽明那樣」。