網紅黃琳年齡26歲，在就讀世新大學時就被封為「世新女神」，除了擁有亮麗的外型，自己也經營網路商城，且多數時尚穿搭她都當起model示範，大方展露出性感的火辣身材曲線，而黃琳在Instagram曬出她去夏威夷影片，在畫面中看到她度假時大尺度穿搭，讓「輔大豪乳神」奎丁看到也留言「我是你爸我捏死你。」

網紅黃琳也擁有兇版「Angelababy」稱號，日前去夏威夷度假時拍了一系列影片分享在社群，每支影片火辣度都爆表，其中一支是她模仿一部電影【海灘救護隊】從泳池走出，並以慢動作呈現畫面，也讓黃琳似乎有著電影場景才有的感覺，而她穿著白色前後開高叉泳衣略帶點透明，使她的好身材全現形；而另PO出的影片，黃琳則跨座在衝浪板上，穿著黑色比基尼讓她車頭燈霸氣外露，比著打電話的手勢，能看到她度假好心情。

黃琳模仿一部電影【海灘救護隊】從泳池走出，並以慢動作呈現畫面。(圖/lovelynnboo)

黃琳則跨座在衝浪板上，穿著黑色比基尼讓她車頭燈霸氣外露。(圖/lovelynnboo)

此外，黃琳在度假時在鎖骨處有一塊紅紅的印記，被網友揪出「脖子的草莓太大了！」黃琳看到立刻澄清：「那是曬傷過敏，已經紅三週了」否認是吻痕；而這大尺度比基尼也另藏亮點，下身接近小丁款，可以看到黃琳在淋浴時及趴在躺椅上，都能見到她大片雪白美臀一點都沒曬黑痕跡。

被網友揪出「脖子的草莓太大了！」黃琳看到立刻澄清。(圖/lovelynnboo)

黃琳在淋浴時及趴在躺椅上，都能見到她大片雪白美臀一點都沒曬黑痕跡。(圖/lovelynnboo)

黃琳的超美畫面也引來國外粉絲留言「你很漂亮」、「琳肯定是最佳女主角」、「那顆痣好美」、「你是公主，我是你愛上的騎士，從此過著幸福的生活」、「天使臉孔魔鬼身材」。