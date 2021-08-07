東京奧運即將落幕，大家在獎牌榜上差點找不到一個世界有名的人口大國：印度。本屆的印度0金2銀3銅，只拿5面獎牌，連續3屆金牌掛零。印度全國擁有13.4億人，25歲以下人口超過6億，可謂年輕力壯。美媒《華盛頓郵報》嘲笑印度在歷屆奧運拿的獎牌總數差不多只等於「飛魚」菲爾普斯(Michael Phelps)一個人而已。

印度自1900年開始參加夏季奧運，累積9金9銀15銅，總共33面獎牌（曲棍球8金、射擊1金）。菲爾普斯個人累積奧運23金3銀2銅，總共28面獎牌，其實他一個人就可以贏過很多小國家，論獎牌成色還能輾壓印度這種人口大國。

美媒《紐約時報》分析，印度的體育部門過去資金不足且貪汙腐敗，近來雖然開始整肅，但是整體經濟發展落後，運動員為了維持生計必須辛苦工作而無法專心訓練。事實上有些先進國家的運動員（成績不好或是投身冷門運動）同樣需要贊助和募款，或是自身家境富裕才能走下去，更別說印度這種環境了。俄羅斯也不算富裕，不過政府願意鼎力支持運動員奪牌，甚至出動特工去偷換運動員的尿液樣本（躲避藥檢），因此導致整個國家在東奧被除名（變成ROC），但不減俄羅斯對體育發展的重視。

另一方面，印度運動員的鍛鍊方向不正確，他們近代一直是西方帝國主義的受害者，像是他們擅長的板球就是大英國協內流行的運動。奧運不會比這種東西，而是將重要的游泳、田徑之類的細分很多項目，偏偏印度人也缺乏非洲黑人驚異的體能天賦，奧運獎牌自然難以落到他們手中。