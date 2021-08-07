東京奧運女子高球7日進行最終輪，台灣好手徐薇淩繳出4天來最低桿的66（-5）桿，以總桿數275（-9）桿並列第15作收，李旻則是連2天揮出72（+1）桿，總桿數282（-2）桿，並列第34名。

首度出征奧運賽場的台灣雙姝，徐薇淩最終輪前9洞抓下2隻小鳥，轉場後狀態持續火燙，再進帳3隻小鳥，單輪抓下5隻小鳥、無失誤的完美表現，也讓她排名上升5個名次。

李旻最終輪狀況仍舊起伏，前9洞沒有抓下小鳥，還在第9洞發生失誤，轉場後小鳥、柏忌各2，最終抓下2隻小鳥、吞3個柏忌，排名下滑9個名次。

而出發前握有3桿領先優勢的美國「長腿正妹」奈莉柯達（Nelly Korda），最終輪雖在第7洞吞下雙柏忌，面臨後頭追兵緊咬，一度被地主好手稻見萌寧追上，但她最後幾洞都平穩保帕，反觀稻見萌寧第18洞吞下柏忌，也讓出並列領先位置，奈莉柯達以總桿數267（-17）桿、1桿之差驚險奪金。

打完72洞後，稻見萌寧與鈕籍韓裔女將高寶璟同為總桿數268（-16）桿並列第2，雙姝必須要透過加賽（Play-off）分出勝負，決定誰能奪下銀牌。

在第18洞進行的加賽第1洞，稻見萌寧成功保帕，高寶璟則是保怕不成、吞下柏忌，最終由稻見萌寧奪下銀牌，高寶璟則為紐西蘭再添1銅。