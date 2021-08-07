5倍券將上路，台北市議員王世堅直言，行政院的決策者是一意孤行。(圖／shutterstock)

疫情逐漸趨緩，行政院規畫將推出「振興5倍券」，將朝紙本、數位並行推出，且不同於3倍券，5倍券將新增面額1千元，總張數從9張增為10張，政院稱整體行政成本與3倍券相距不遠。對此，民進黨台北市議員王世堅痛批，行政院的「決策者」一意孤行，好像在扮家家酒，玩得很開心，他更認為，印製、發行5倍券是「吃飽換餓」，多此一舉。

王世堅6日在政論節目《庶民大頭家》中表示，行政院的決策者一意孤行，玩得很開心，這就像在扮家家酒，我們一而再再而三的說，不要重蹈13年前馬英九印製消費券的錯誤，也不要重蹈年3倍券的錯誤，「我們一再地講」。

王世堅更以印製的過程為例指出，這個是「吃飽換餓」，就是多此一舉，「這在扮家家酒嗎？」印製一張3倍券、5倍券要3塊錢，商家到銀行兌領要5塊錢，一張的成本等於是8塊錢。

對於行政院稱此次發行5倍券的成本和3倍券差不多，王世堅直言，如果成本也是23億元左右，地方政府發放緊急救難金給民眾，大概是5千到1萬元不等，如果用1萬元來算，23億元可以發給23萬戶家庭，若是5千元則可以發給46萬戶，所以這不是浪費嗎？

王世堅分析，印製鈔票的成本也是3塊錢，但1張鈔票可以用3到4年，3倍券、5倍券，只用半年，而且這是有價證券，要使用特殊的紙、特殊的油墨印製，而且要有防偽標籤，這些都是不必要的開銷。