羽球「聖筊兄弟」李洋、王齊麟勇奪東奧男雙金牌，土地銀行宣布將發行「麟洋配」羽球認同卡，以消費額的0.25％計算回饋金，協助國內羽球運動發展。土地銀行董事長謝娟娟接受立委網路節目訪問時表示，目前已經向東京奧運官方取得授權，但可能會與熱心網友的卡面設計不太一樣。

謝娟娟說，這張卡片本體會用環保材質製作、預計使用數位帳戶、電子帳單等，代表這張卡不只支持台灣體育，更符合「綠色金融」精神。

民進黨立委林楚茵今發布與土銀董事長謝娟娟、土銀副總曾學智連線拍攝的「台灣好聲茵」影片；謝娟娟在影片中說，而外界最關心「麟洋配」的卡面設計，絕不會讓大家失望，土銀聯名卡一定會發行，目前正透過相關單位，向東京奧運官方取得授權，可能會與熱心網友的卡面設計不太一樣。

曾學智則說，自己曾經是土銀羽毛球隊的選手，也當過國手代表台灣參賽，退役後進入銀行上班，努力學習相關金融知識，一路從行員當起，現在已是土銀副總經理。