通常為小孩取名都有特殊含意，但一名即將臨盆的人妻卻氣憤抱怨，老公竟然拿前女友的名字幫孩子取名，讓她當場氣到翻白眼。

一名準媽咪日前在「Dcard」發文，表示自己再過一個多月就是預產期了，於是和老公開始幫寶寶取名字，聽老公說了一個名字後，越聽越耳熟，卻也沒太在意，直到她把老公取的名字跟婆婆說，婆婆才告訴她「那不是他大學時期女朋友的名字嗎？」，原PO當場傻眼，立刻跑去質問老公，老公卻解釋忘了，是在翻姓名學的時候找到的名字，讓原PO相當不滿「最好是自己前女友的名字會忘記」。

夫妻倆後來重新幫寶寶取了一個好聽的名字，可是，原PO對老公拿前女友的名字幫女兒取名，一直無法釋懷，於是發文問網友：「有男生真的會忘記交往2年多前女友的名字嗎？」

但多數網友都認為老公是故意的「他是故意的+1」、「讓他變單親爸爸」、「妳再生一個兒子，名字取前男友名字氣死他」、「可能因為女兒是前世情人，也算是前女友」。不過國外也曾有一名網友分享，自己的名字就是爸爸小三的名字，因為如果爸爸不小心說溜嘴、喊錯名，媽媽也不會懷疑。