自己的故事自己說！為了讓更多人感受到新北市的在地故事，新北市13家有線電視業者共同合作，用最在地的眼光製作專屬於新北市的人文紀實節目「新北厚所在」，26集節目將帶領觀眾看見新北市最深入的人文、歷史、地景、風俗。

新北市新聞局長蔣志薇表示，有線電視業者長期耕耘地方，陪伴許多新北市民一起成長。許多有線電視從業人員更是長期投注心力在與地方互動，將地方經營視為職志，因此更能掌握出各區特有的精神與韻味，對於經營區內的私藏秘境、傳統技藝、耆老文化都知之甚詳，也僅有有線電視業者這樣的在地人，才能呈現這樣獨具新北底蘊的紀實影片。

第一集影片就以百年山佳火車站為主題，透過當地居民的視角，介紹蓋淡坑煤礦遺址獨家在地秘境。第二集以曾經是「三重市花」的秀英花復育為主題，呈現屬於三重區的在地生命故事。第三集則介紹長期投入廟宇傳統彩繪的蔡龍進大師，曾經彩繪廟宇上百間，包括氣韻十足的板橋慈惠宮彩繪門神出於他的創作。每一集節目都是最在地的故事，精彩可期。

為了呈現新北精彩特色，13家有線電視業者也共同合作，找尋出獨家的在地故事，走訪礦坑遺址、追尋沒落的產業、守護傳統信仰技藝…等，每集節目都含有深厚的情感寄託，充分展現新北『厚所在』的特質，節目將於7日晚間7時至7時30於全新北市公用頻道CH03聯合首播，每一集都將帶給觀眾滿滿的情緒與感動。