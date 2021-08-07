賴晏駒（左二起）、邱鋒澤、黃偉晉，組成「進來瘋隊」。（衛視中文台提供）

粉絲敲碗聲聲喊「五堅情」終於在衛視中文台《CARRY吧玩家們》合體了！衛視中文台每周日晚7點播出的電玩真人版外景遊戲節目《CARRY吧 玩家們》本周日(8／8)將播出5月初在台中麗寶樂園錄製的節目內容，由主持人小禎、陳零九、婁峻碩與Wa仔、比熊、侯芳組成「真酒樓」隊，對抗賴晏駒(小賴)、邱鋒澤、黃偉晉、沐妍、家卉及闕闕組成的「進來瘋」隊，五堅情拆成兩隊互相較勁，形成團體內戰。

難得「五堅情」陳零九、婁峻碩、賴晏駒（小賴）、邱鋒澤、黃偉晉合體，深知5人默契絕佳，製作團隊特別拆成兩隊增加對抗衝勁，兩隊比賽前不忘互相嗆聲，「真酒樓」隊婁峻碩表示五堅情這個團體裡有2個遊戲黑洞，一個是邱鋒澤，另一個就是自己：「看誰才是真正的遊戲黑洞。」

賴晏駒聽完倒是對於遊戲黑洞在哪隊毫不在意，還一邊牽起黃偉晉的手一邊驕傲的說：「五堅情最會玩遊戲的兩個在這。」讓陳零九跳出來吐槽回：「你們只會玩那種夜市的而已啦。」雙方你來我往唇槍舌戰火藥味十足，不過說到樂園裡超刺激的遊樂設施，還是讓眾人怕怕的，小禎還出賣婁峻碩錄影前已經先吞了暈車藥。

在第一關「驚曲猜歌王」裡，看到真酒樓隊挑戰者比熊玩完「搶救地心」後哭到淚流滿面，讓進來瘋隊對於要推誰上場有點卻步，原來大家多少都有懼高症，這時只見雖然也怕高的賴晏駒自願站了出來說：「我先來得分！」還指著隊友邱鋒澤跟黃偉晉要兩人把通告費一半分給他，讓邱鋒澤大器回：「我全部給你！」黃偉晉笑說其實小賴不敢玩是硬撐著上場，所以如果沒猜對就太對不起他了。《CARRY吧 玩家們》，節目於每周日晚7點在衛視中文台播出。