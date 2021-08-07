迎接父親節，金門縣府今天表揚全縣14位新好爸爸。（縣府提供）

迎接父親節，金門縣府今天在社會福利館舉辦表揚大會，楊鎮浯縣長頒獎給全縣14位模範父親及14位新好爸爸，肯定他們對家庭和社會的貢獻。

他們是模範父親：烈嶼鄉-林聯軍、林明鍊；金城鎮-許永賜、張國平、馬丁原、許朝金；金湖鎮-許再傳、呂水平、林再註；金沙鎮-陳為仕、黃慈友；金寧鄉-李朝金、黃金泉、王水泉。2.新好爸爸：金寧鄉-楊玉林、周清香、翁根展；金沙鎮-范姜輝、劉登瑛；金湖鎮-劉子龍、莊銘杰、謝福星；金城鎮-林主宜、林健富、盧清棧、林文全；烈嶼鄉-吳國泰、洪國信。

縣府社會處長董燊與金城鎮長李誠智、金湖鎮長陳文顧、金寧鄉長楊忠俊、金沙鎮長吳有家、烈嶼鄉長洪若珊等人出席表揚大會，場面十分溫馨。

楊鎮浯表示，父親在每位子女的心中，都是1座堅不可摧的高山，看似遙遠，卻一直在我們看得到的地方默默守護我們，父親也用他自己的方式，傳遞對於家庭的愛，在父親這座山的庇蔭、支撐之下，我們每個人在自己的人生軌道上行走，才能無後顧之憂。