重慶大學42歲董姓女副教授1日留下遺書墜樓身亡，經校方組成專項工作組，會同警方調查，校方7日凌晨在重慶大學官方微博發布，關於副教授高墜身亡調查情況的通報，指稱經公安機關調查，認定董老師係「自主高墜」，排除刑事案件；經核查，未發現董老師遺書所反映的問題。

重慶大學關於一教師高墜身亡調查情況通報，2021年8月1日14時31分，該校教師董某，女，42歲，副教授，在校外居住的社區墜樓，不幸離世。經公安機關現場勘查、物證檢驗、調查走訪、調取視頻監控等，認定係自主高墜，排除刑事案件。

重慶大學指出，事發後，學校高度重視，立即成立由紀檢監察、組織人事、教師工作等部門組成的專項工作組，妥善處理善後事宜，就董老師墜樓前所留遺書中反映的事項開展詳細調查。

重慶大學通報調查情況指出，針對董老師遺書反映的問題，專項工作組通過談話、查閱調閱資料、提取有關憑證等方式展開核查，開展談話48人，查閱相關檔案、材料、帳目憑證527分，未發現她反映的問題。今年上半年學校巡察其所在學院，巡察組與學院教職工逐一談話，董老師及學院其他人均沒有反映相關問題。

重慶大學稱，據了解，董老師在工作上較認真負責，自我要求高。2021年所在學院曾推薦其申報高校教師擇優資助計畫，並對其出版專著進行資助。董老師離異後，家庭情感發生變故，情緒受到影響；平時與大家交往較少，其性格較敏感，有時會誤解同事間的正常交流；還曾懷疑過正常安裝網線的師傅在其家中安裝了監控器。

公安機關在提取有關物證時，發現董老師2020年4月25日曾留下財產處置的遺囑；高墜前幾天其在網路上多次搜索「墜樓」「神經衰弱」等關鍵字。

重慶大學對董老師離世表示沉痛哀悼，向家屬表示誠摯慰問。校方將進一步完善師生心理疏導、危機干預機制，促進師生身心健康。

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