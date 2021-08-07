馬祖降下爆量大雨，原本漂亮的閩東建築全被泥巴水覆蓋，圖片可見湍急的泥水持續向下流。（記者爆料網提供）

受到颱風及西南氣流接連來襲，造成台中傳出路樹倒塌、道路坑洞、積淹水等災情。（台中市政府提供）

近日中南部因連日大雨釀多個地區積、淹水，總統蔡英文因連日發多篇東奧選手創佳績相關貼文，遭在野黨質疑忘了另一群人民。而今(7日)全台受熱帶性低氣壓及西南氣流影響，多個縣市都下起豪雨，蔡英文臉書也貼出一張停班課地區照片，提醒大家做好防災準備。此篇貼文也引發不少網友留言。

蔡英文今上午九點多在臉書貼文指出，目前苗栗縣泰安鄉、台中市和平區、南投縣仁愛鄉及信義鄉、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、連江縣，雨量預測都已經達到停止上班及上課的標準，今停班停課一天。

蔡英文提醒，雨勢真的很大，水災中央災害應變中心會持續監測各地積淹水、土石流情形，並支援地方政府的防救災工作，也請大家一定要密切注意氣象局的訊息，做好防災準備。

不少網友則在該篇貼文底下留言表示，「真的要注意安全」、「屏東真的下一整晚上了...希望大家平安」、「感謝總統叮嚀」；但也有人說，「我還以為這邊是體育台，怎麼今天忽然變成氣象台啦」、「終於從奧運回來了」、「總統疫苗缺很大」、「可以發現金嗎？不要5倍卷，會有群聚，難道政府都看不出來嗎？」