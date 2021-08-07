南北特殊交友圈都傳出新冠肺炎確診案例，仍有同志在網路約炮開毒趴，台南市曾姓、洪姓與黃姓3名男子6日晚間8時在1家小旅館開房，遭警方查獲毒品與吸食工具，業者得知後，憂慮特殊交友圈引爆疫情傳播鏈。

全台各縣市日前剛傳出特殊交友圈導致疫情擴散的傳播鍊，台南市警方趁假日加強查緝旅館、按摩店，意外查獲33歲曾姓、38歲洪姓與47歲黃姓男子在一家小旅館開房吸毒。

警方6日晚間臨檢旅館房間，在3男房間外敲門時，等候許久卻未開門，還聽見馬桶沖水聲，更令人起疑。

警方進入房間，當場查獲1小包毒品，打開窗戶還發現被丟出去的兩小包毒品，3人隨後坦承吸毒。現場查獲安非他命3小包、殘渣袋與5支注射針筒，還有助興用的液態快樂丸（G水）與液體威而鋼。

3男的袋子內還放有跳蛋與屌環等情趣用品，坦承透過特殊交友網路軟體約炮，曾男1人開房，卻有兩男後續進入，一度引起旅館業者疑惑，感覺出入分子複雜。

最近屢傳出特殊交友圈確診擴散，旅宿業者表達經營上難以篩選出入客人的憂慮。警方表示，3男皆為台南人，量測體溫正常，最近開房皆僅1次，依照毒品罪嫌將3人移送台南地檢署偵辦。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！