重慶大學董姓女副教授1日14時31分，在校外居住的社區自24樓墜樓離世，據傳留下有「控訴院系領導人」的遺書，但未公開，全案經校方7日通報，引發大陸網民質疑，包括為何要在凌晨1點、早上8點連發兩次通報？「自主高墜」，可以理解為「輕生」嗎？通報指死者離異、敏感、神經衰弱、不與人交往，情緒不穩定、有輕生傾向，是把責任往老師身上推，不足以說明問題，「自己查自己還能說自己有問題嗎？」

網民認為，公安機關勘驗刑事部分，其他調查人員是「學校高度重視，立即成立……」，說了這位董副教授以死換來的是自查。

質疑還有：「神經有問題還能當副教授？」「沒死的時候不說人家精神有問題，繼續讓她教書，人一死，馬上鑒定人家有精神病。」有人說：「永遠不要輕生，不要死諫，因為你再也開口說不了話。」

網民也疑惑沒公開的遺書，當事人是否願意公開或另有隱情？暗藏什麼玄機？有什麼懸念？官方通報只提學校未發現遺書反映的問題，卻不提「究竟是什麼問題？」「既然通報也出了，就沒有什麼值得遮遮掩掩的問題」「到底發生了什麼？ 」

另有網民稱讚校方通報相關資訊的及時性，至少表明態度，也算是給董教授家屬一個安慰。希望校方盡快公布結果，也希望社會各界能清楚認識作為老師，也是有很多苦衷，多一分理解和包容，不是更好嗎？

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