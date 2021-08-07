對自家人也不留情面！台北捷運公司近年奉行柯市府商業極大化原則，狂賣紀念酒、精品咖啡等產品，更鎖定捷運復興崗站的北投會館，推出輕旅廣告攬客招財，卻被北市觀傳局抓包根本沒有旅館證，違法經營的行為恐面臨罰則，6日更直接發函要求北捷限期說明。北捷對此喊冤，指該處僅作為學員宿舍、提供訓練使用，若廣告部分文字有所疏漏會加以改進。

北投會館位於捷運復興崗站的北投機廠內，鄰近北投溫泉區，面向關渡平原、遠眺陽明山，內部設有游泳池、球類運動場、健身房等設備，住宿房型有單人、雙人、4人房及貴賓房共40間房，過去還曾推出背包客任我行、雙人輕旅等專案。

雖然北投會館因疫情暫時關閉，但廣告仍大咧咧刊登在捷運燈箱，寫著「北投會館：遊!北投」，邀請民眾來會館住一晚，經觀傳局一查，意外發現北投會館並未申請旅館業登記，攬客行為已涉及違法經營，可依發展觀光條例處10萬元至50萬元罰鍰，並勒令歇業，張貼廣告的行為則可處3萬元以上30萬元以下罰鍰。

觀傳局表示，北投會館不僅沒有旅館業登記證，在北捷所刊登的廣告中，內容也涉及向不特定人士收取費用、給予住宿服務的疑慮，已依相關規定於6日發函，要求北捷5日內提出書面說明，公文內也清楚表示，北捷若提供內容不實文件，將依刑事訴訟法規定逕為告發，函送台北地檢偵辦。

北捷對此喊冤，指北投會館過去是依發展觀光條例中「非以營利為目的且供特定對象住宿之場所」作為基準，經北市府核准同意後作為學員宿舍，並提供相關訓練，與觀傳局所說的旅館業並不同，且廣告中都有寫上「僅限參加訓練課程」，倘若在文字敘述上有所疏漏會加以改進。