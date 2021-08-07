43砲指部派遣兵力前往六龜區中興里周邊，協助住戶疏散。（國軍提供／林瑞益高雄傳真）

受超大豪雨影響，高雄市長陳其邁7日到六龜區視察淹水情醒。陳其邁也在臉書上發文，他到六龜新發里，劉里長告訴我：八八風災後還沒有看過這麼大的雨量。陳其邁已與八軍團指揮官聯繫，八軍團提供搶修、搶險，及必要撤離協助。

陳其邁表示，高市府已加強戒備，團隊並至山區、市區，實際掌握及排除狀況。受到連日降雨影響，高市強制撤離含預防性撤離計2160人，已請民政局、原民會及水情中心等相關單位，留意雨勢及災情即時通報。

高雄市副市長林欽榮則坐鎮水情中心，掌握整體情勢。由於目前至少有7個山地區有土石流警戒，林欽榮拜託各區應預先與八軍團先行聯絡、預置兵力，派置的警消人力主動協助保全人員及必要撤離工作。

市區預估降雨量也達到400毫米，易淹水地區及車型地下道務必加強巡查、排水溝渠通暢，水利局移動抽水機隨時待命，而民政局也準備2萬多個沙包供取用，面臨大潮，位處於沿海低窪地區嚴防海水倒灌，做好防水閘門等防水應變作為。

水利局指出，高雄市山區至7日上午8時24小時累積雨量已破300毫米，桃源區甚而已破600毫米，已造成多處災情。六龜區新發里台27線和平路段，因坑溝溪水暴漲，側溝收容不及致使土砂及水流漫流至路面，公路局甲仙工務段已派人進行清理及搶通。

台20線68k及88.5k處因豪雨導致邊坡土石崩落影響交通，公路局甲仙工務段也派員搶通中，目前58甲仙路段至73公里荖濃路段雙向禁止通行。