豪雨持續炸屏東，不少居民面臨「我家門前有小河」的窘境，除擋水閘門連架3天不敢拆外，還有人清晨4點被雨聲吵醒、急忙起床堆沙包。（謝佳潾攝）

豪雨持續炸屏東，不少居民面臨「我家門前有小河」的窘境，除擋水閘門連架3天不敢拆外，還有人清晨4點被雨聲吵醒、急忙起床堆沙包。（謝佳潾攝）

豪雨持續炸屏東，不少居民面臨「我家門前有小河」的窘境，除擋水閘門連架3天不敢拆外，還有人清晨4點被雨聲吵醒、急忙起床堆沙包，而將至的父親節也連帶泡湯，居民苦嘆出入已成問題，只能忍痛取消家族聚會，另還有長輩不捨孩子涉水、要兒女先別回家。

「今天的雨超大！」家住大仁科大前維新路段的陳姓小姐稱，前2天雖然也是雨下不停，但還用不到堆沙包，因為道路的積水還不會漫進屋內，除非汽機車經過時車速過快，才會導致些許積水流到門口，不過今天的狀況完全不同，她清晨4點被雨聲吵醒後到門口一看，驚見道路不僅積水中，積水還在沒助力的情況下流向她家。

見此，她趕緊拿沙包堆在門口，就怕豪雨不停、水淹住家。她說，近5年來維新路的淹水狀況愈趨嚴重，而且不知是否因工程施作關係，退水退很慢，很常水還沒退完就又下雨淹水，她稱，這波雨勢過後，要請師傅來裝擋水閘門，免得擋水不及。

看著「我家門前有小河」的窘境，她說，原本有計畫的父親節家族聚會已取消，真的沒辦法了，現在連出入都是麻煩，她苦笑道，早上有朋友打給她說，「要淹水了，要不要來我家躲一下」，然後她只能自嘲回道，「謝謝不用了，因為早淹了，出不去了」。

另名盧姓阿伯則稱，他家的擋水閘門從3天前架上去後，就再也沒拆過，果真又派上用場，一早起來就看到又淹水了。他說，他沒有與孩子住一起，而明天就是父親節了，原本很期待孩子回家團圓，但眼見雨勢不停又淹水，孩子回來還得涉水回家，索性要他們別回來，也免得危險。