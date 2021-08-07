買毒也要低消？北市警破販毒集團 因疫影響未達1000包不出貨

27歲綽號「阿猴」的張姓男子經營上游販毒集團，在桃園、台中一帶流竄，張嫌貨源充足品質穩定，是北部極具實力的大盤商，主要販售毒咖啡包，最近因疫情影響，還規定中盤每次下訂至少要1000包，代號稱做「一顆」，沒訂滿「一顆」就不出貨，日前遭士林分局警方循線逮捕，並在張嫌身上起獲1000包的毒咖啡。
士林分局警方7月時破獲販毒集團，循線查出幕後還有綽號「阿猴」的男子，警方追查過程中，發現毒販交易時，常以「買一顆」為代號，但不清楚實際數量。
警方經連月追查，日前終於在台中逮捕張姓主嫌共5名毒販，查扣1200包毒咖啡，經調查後，才知張嫌所謂「一顆」，就是1000包，每包售價200元，買一顆就是20萬元，張嫌集團近來還規定，因為疫情關係，中盤每次至少要訂一顆，否則不給貨。
警方偵訊後，依毒品罪將眾嫌送辦，另擴大追查背後的金主和毒品來源。
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