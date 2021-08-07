台北市公布1例確診個案足跡，案15874在8月6日確診，初判可能感染源尚待釐清，而該確診者為虎林市場的攤商，8月3至5日早上6點到11點都在虎林市場擺攤，個案工作場域已做清消，8月7日至9日封攤3天。

北市衛生局確診足跡公布顯示，案15874在8月4日上午11點30分至40分曾到松山區虎林街台北府城隍廟，目前也已做清消，7日停止對外開放1天。