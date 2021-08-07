虎林市場攤商確診封攤3天 曾赴台北府城隍廟 14:162021/08/07 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市衛生局公布個案15874確診足跡。（北市衛生局／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市公布1例確診個案足跡，案15874在8月6日確診，初判可能感染源尚待釐清，而該確診者為虎林市場的攤商，8月3至5日早上6點到11點都在虎林市場擺攤，個案工作場域已做清消，8月7日至9日封攤3天。 北市衛生局確診足跡公布顯示，案15874在8月4日上午11點30分至40分曾到松山區虎林街台北府城隍廟，目前也已做清消，7日停止對外開放1天。 教授出軌、渣男濫交護理師染婚宴 散播涉疫謠言遭法辦 彰縣女移工確診 匡列389人一採陰 #台灣 #確診 #封攤 #新冠肺炎 #虎林街 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新增1名大專生染疫 全國累積705名學生確診 13:182021/08/07 生活 終結13天「嘉玲」彰化今＋1 台北確診者到彰化匡列病發 14:492021/08/06 生活 溪水暴漲 台東縣金峰鄉封3橋 太麻里撤離住戶 12:332021/08/07 生活 林書豪確認感染新冠 曾在美注射疫苗、屬於輕症正在上海治療 12:052021/08/07 兩岸 台灣驕「奧」 空前勝利 中華隊奪牌全紀錄 2金4銀6銅 創90年來最佳成績 04:102021/08/07 焦點要聞 三級警戒防疫政策檢討系列3》專家警告 檢疫所關不住Delta 境管3篩還不夠 04:102021/08/07 生活新聞 不甩世衛呼籲 富國執意追加第3劑疫苗 04:102021/08/07 話題觀察 降級後遇父親節 柯示警大挑戰 04:102021/08/07 政治要聞 鬆綁邊境救經濟 關鍵仍在疫苗 04:102021/08/07 生活新聞 吳鳳終於打到AZ疫苗 曝拒絕跟妻子同週接種主因太聰明 10:362021/08/07 娛樂 嘉義縣市餐飲禁內用 延長至9日 04:102021/08/07 地方新聞 生活熱門新聞 莫德納今加開預約 53、54歲第九類共5.7萬人受惠 - 生活 死亡暴增兩位數！今高達12人死 本土確診6例 - 生活 百萬AZ族有福了 70萬人優先混打BNT、莫德納 - 生活 疫苗混打太晚來 醫嘆：最後只爽到二類官員 - 生活 民眾爆高鐵「倒退嚕」 雨彈狂炸全台！交通總整理 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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