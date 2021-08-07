高雄市長陳其邁今天前往山區視察災情。(圖 翻攝自陳其邁臉書)

高雄市受「盧碧」颱風外圍環流影響，6日和7日降下豪大雨，經過一晚的暴雨轟炸後，位於山區的桃源、六龜、茂林等行政區災情更是十分慘重。高雄市長陳其邁今表示，深夜開始高雄就遭豪雨狂炸，而他前往六龜視察時，一名里長更向他反映，88風災後還沒看過那麼大的雨量，同時陳其邁也已和8軍團與中央政府聯繫，請求必的要援助。

陳其邁今(7日)在臉書上表示，「深夜起，豪雨狂炸高雄」，這24小時以來，高雄市山區累積最大雨量就達685mm，「到六龜新發里，劉里長告訴我，88風災後還沒有看過這麼大的雨量」，他指出，山區、低窪地區，包括甲仙楠梓仙溪已經有多條溪水暴漲，水位逼近路面，我們也正關注轄內各條溪流狀態，以確保市民朋友安全。

陳其邁也透露，已與8軍團指揮官聯繫，8軍團現已開始提供搶修，及必要撤離協助，並和蔡英文總統、蘇貞昌院長通話，報告高雄目前情況，高市府已加強戒備，團隊並至山區、市區，實際掌握及排除狀況，目前高市強制撤離(含預防性撤離)計2160人，並請民政局、原民會及水情中心等相關單位，留意雨勢及災情即時通報。

同時，陳其邁也前往六龜區中興里社區活動中心，關心因預防災情須先撤離的市民朋友。並到六龜新發、荖濃，台20線、寶來持續掌握情形，他也呼籲大家，氣象局已對高雄全區發布「超大豪雨特報」，請市民朋友避免外出，有緊急狀況請撥打119或1999，市府團隊將儘速排除。

網友們也連回應，「大家平安啊！沒雨沒水，有雨一次倒，天公伯憐憫蒼生吧」、「住在山區的民眾真的要先撤離，很危險」、「以前小林村就是雨量超過1000才會滅村，謝謝，辛苦了」。