江蘇省揚州市衛健委副主任王勁松7日在疫情防控記者會指出，8月6日0-24時，江蘇新增本土確診53例之中，有52例在揚州市，揚州全市累計報告本土確診病例達272例，已超過南京，其中重型17例、危重型4例（其他輕型74例，普通型177例）；全市列入高風險地區1個、中風險地區70個。揚州主城區已展開第四輪大規模核酸檢測。

微信公號「揚州發布」7日消息，江蘇揚州市新冠肺炎疫情防控工作指揮部7日凌晨發布通告，訂於8月7日9點起開展主城區第四輪大規模核酸檢測。檢測範圍為主城區（邗江區、廣陵區、經濟技術開發區、生態科技新城，蜀岡-瘦西湖風景名勝區）範圍內全部居民（含外地在揚人員）。

檢測地點在各區設置的大規模核酸檢測採樣點重點人群的採樣按相關文件執行。

澎湃新聞統計大陸疫情中高風險地區分布，其中7個高風險地區在雲南（1個）、江蘇（2個，一個在揚州）、河南（1個）、湖南（3個）。189個中風險地區分布在13個省市，其中江蘇108個（揚州占70個）、河南29個、湖南25個、四川5個、湖北4個、雲南4個、山東3個、海南3個、遼寧2個、福建2個、北京2個、上海1個，內蒙古1個。