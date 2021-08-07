高雄海神職業籃球隊7日宣佈，總教練由前澳洲國家隊教練布蘭登喬伊斯（Brendan Joyce）出任。布蘭登喬伊斯是前NBL（澳洲國家籃球聯賽）臥龍崗老鷹隊（Wollongong Hawks）冠軍教頭，曾率澳洲國家隊男、女籃三度出征奧運殿堂，他將以豐富帶隊資歷以及訓練系統，整合球隊戰力並為高雄海神隊打造球隊文化，一步步邁向總冠軍。

喬伊斯13年的NBL球員生涯以防守和帶球突破能力著稱，曾居聯盟史上助攻王、並兩度入選明星賽，退役後改執教鞭，帶兵風格鮮明，NBL執教累計超過400場，9次闖進總冠軍賽，兩度榮膺NBL年度最佳教練，並長年擔任澳洲男女籃教練團成員，2001年至09年任澳洲男籃國家隊（Boomers）助理教練，征戰雅典奧運、北京奧運及2006年世錦賽，2013年接掌澳洲女籃國家隊（Opals）帥印，於2014年世錦賽摘下季軍，2016年里約奧運則闖進八強。

他過去幾年享受半退休生活，於NBL次級聯盟NBL1執教，培育澳洲新生代後進，曾參與FIBA 攻守教材的內容製作。喬伊斯執教經驗豐富，國際賽征戰多年，喬伊斯早有耳聞台灣籃球運動十分盛行，也認識在澳洲女籃聯賽拚戰的前中華女籃台裔球星包喜樂（Joy Burke），此次海神主動拋出誠意，讓他對踏上寶島執教的機會感到相當期待，「我知道籃球在台灣是一項非常熱門的運動，有機會來台執教，特別高雄海神是一支全新球隊，能參與其中我非常興奮。」

喬伊斯執教首重球員拚勁與團隊合作，目標希望打造成功的球隊，深知建立球隊需要長遠規劃，以及塑造球隊文化的重要性，球團將借重喬伊斯的專業，替每一位海神球員定位並訂定計畫，建立球隊戰術系統。

喬伊斯表示，「長年的執教經驗告訴我，邁向成功需要過程的累積，打好根基。我希望球員每場比賽拚盡全力，懂得場上應變、執行戰術，最重要的是團結合作。若能做到以上三點，相信高雄海神隊會是非常成功的球隊。