中央流行疫情指揮中心今天（7日）公布，下周將開放醫護人員混打，以專責醫院的第一線醫護工作人員優先，符合資格者約3.3萬人。

指揮官陳時中昨（6日）在記者會上宣布將開放疫苗混打，以第一線照顧確診者的醫護人員為優先對象，對此醫界表達支持，但也呼籲指揮中心要有積極作為，盡速訂定開放混打的時程。

陳時中今天表示，希望下周可以打，但這兩天又淹水，疫苗沒有解凍配發，但我想下周應該是可以，符合資格的人可以做準備，下周會把疫苗配下去。

先前指揮中心擬開放第一到三類對象混打，但考量疫苗庫存量，陳時中表示，下周先開放專責醫療院所的第一線醫護工作人員、第一劑AZ疫苗接種超過10週以上者，符合資格人數約3.3萬人；下週會依未接種人數需求，撥配疫苗至各專責醫院。

外界質疑混打政策來得太晚，陳時中表示，莫德納疫苗現在也有很多人要打，第一劑供應量遠遠不及需求量，但第一線的負壓隔離病房和採檢院所人員的保護要及時，所以特別提供了3萬3000劑，真的想大家都能打到，「這還是有一個量的問題，我們已經是盡我們的力量了。」