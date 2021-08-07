桃園市政府警察局6日規畫「除暴專案行動」及「保護兒童及少年措施擴大臨檢」勤務，動員589名警力，查獲毒品案件168件192人、毒品重量毛重81.7公斤，非法槍械案件8件7人、查獲槍枝6支、子彈59顆，緝獲重要逃犯共37人，共計查獲各類案件669件760人。

案件中，如桃園分局青溪派出所同仁長期蒐證跟監轄內列管毒品人口及毒品通緝犯呂姓男子，發現呂涉有販毒情事，8月5日鎖定呂男藏匿之社區，進入屋內後，發現呂男躲藏於1樓陽台外往2樓之採光罩上，經請消防大有分隊支援逃生梯後逮捕呂，帶同返回該址搜索，現場查扣一、二級毒品共68包等證物。

另外刑事警察大隊偵五隊接獲情資，地松聯幫黑豹堂口鍾姓男子以販賣毒品為經濟來源並擁槍自重，刑警大隊偵八隊立即調查偵辦，會同多個分局及單位成立專案小組展開多日蒐證埋伏及跟監，經報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，聲請7張搜索票及3張拘票，待時機成熟7月29日在該堂口位於桃園市中壢區據點一舉攻堅，當場查獲多種二、三級毒品，總計重量高達894公克，並查扣二把鎮暴槍。

偵八隊於日前接獲財政部關務署臺北關桃園機場關情資顯示，林男等人透過物流業者以「維他命、化妝品」等名義，自美國走私摻有第二級毒品大麻軟糖6罐，8月3日持3張拘票及2張搜索票，查獲林等3人涉嫌跨境走私第二級毒品大麻軟糖。

此外龍潭警方日前據報犯嫌劉○綸非法持有槍械並橫行於桃園市中壢區一帶，案經龍潭分局偵查隊蒐證完備後，持臺灣桃園地方法院搜索票，8月5日趁劉不備之際上前逮捕，當場起獲劉持有非制式槍枝3支、彈匣3個及子彈7顆等證物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦，並追溯槍枝上游及有無涉及其他刑案。

八德分局偵查隊日前偵辦菸酒行販毒案，8月初先持桃園地檢署傳票通知藥腳邱嫌等10人到案，並持續向上溯源，陸續查獲藥頭葉嫌等6人，查扣毒品愷他命共24包。

龜山分局員警於執行網路巡邏時，發現陳嫌在推特社群媒體張貼販賣毒品咖啡包留言，陳兜售毒品後，喬裝買家約定交易，8月5日查獲陳嫌等人販賣三級毒品咖啡包，並查扣20包毒品咖啡包。

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