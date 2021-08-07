台灣連日豪雨，造成南部地區淹水，也影響到民眾疫苗注射，許多人擔心無法在預約的時間內打，恐與等待已久的疫苗擦身而過。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，民眾受到影響可以改變施打時間，有上次經驗颱風的經驗，安排應沒問題。

陳時中也說，由於近日大雨關係，集中檢疫所也保持警戒，若防疫旅館位在低窪地區，臨時需要疏散，集中檢疫所也會隨時待命。

他提醒，周末遇到大雨又淹水，希望這次父親節，大家都能待在家就好。