別緊張！大雨影響疫苗接種 民眾可改期 14:382021/08/07 中時 陳祐誠 、 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 最近幾天天氣不穩定，民眾擔憂大雨恐影響疫苗接種，指揮中心今表示，民眾可以改期。圖為疫苗接種站的畫面。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣連日豪雨，造成南部地區淹水，也影響到民眾疫苗注射，許多人擔心無法在預約的時間內打，恐與等待已久的疫苗擦身而過。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，民眾受到影響可以改變施打時間，有上次經驗颱風的經驗，安排應沒問題。 陳時中也說，由於近日大雨關係，集中檢疫所也保持警戒，若防疫旅館位在低窪地區，臨時需要疏散，集中檢疫所也會隨時待命。 他提醒，周末遇到大雨又淹水，希望這次父親節，大家都能待在家就好。 籃球》林書豪驚爆確診新冠肺炎 待在大陸上海治療中 大雨釀災 顏寬恒收陳情急做一件事 近9千網按讚 #大雨 #疫苗 #接種 #台灣 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鬆綁邊境救經濟 關鍵仍在疫苗 04:102021/08/07 生活新聞 全台接種破900萬人 指揮中心啟動「長者到宅接種」 15:062021/08/07 生活 費鴻泰發起網路民調：8成以上民眾不滿意「政府疫苗施打」政策 11:392021/08/07 政治 單日死亡激增12例引網吐槽 20歲年輕人跪求政府給疫苗 15:412021/08/07 生活 不甩世衛呼籲 富國執意追加第3劑疫苗 04:102021/08/07 話題觀察 國戰會論壇》疫苗戰略改變台灣地緣政治（蔡裕明） 08:462021/08/07 海納百川 熱帶低氣壓挾帶豪大雨侵襲台中 盧秀燕冒雨視察抽水站嚴陣以待 11:402021/08/07 生活 大雨轟炸 新竹市啟動防汛整備防淹水 16:222021/08/07 生活 吳鳳終於打到AZ疫苗 曝拒絕跟妻子同週接種主因太聰明 10:362021/08/07 娛樂 未成年接種要大推了 各國為什麼敢這樣做 09:202021/08/07 財經 Delta變種太毒 英研究：即使接種疫苗仍會傳播病毒 10:072021/08/07 國際 生活熱門新聞 盧碧颱風恐復活！氣象局估12小時後重生 最新降雨趨勢曝 - 生活 豪雨灌飽全台水庫 罕見7座蓄水率100％ - 生活 百萬AZ族有福了 70萬人優先混打BNT、莫德納 - 生活 高鐵台中-苗栗段停駛轉巴士接駁 乘客無奈希望儘速安全回家 - 生活 豪雨狂炸高雄6天5坑 Wecare不忍了怒PO文要韓國瑜負責 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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